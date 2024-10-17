КНДР объявила Южную Корею вражеской страной

Северокорейские СМИ назвали Южную Корею «враждебным государством». Они также подтвердили, что Национальное собрание страны внесло поправки в конституцию в соответствии с клятвой Ким Чен Ына отказаться от объединения как от национальной цели.

Южнокорейские военные опубликовали кадры, на которых, как сообщается, запечатлены взрывы вблизи межкорейской границы. Согласно заявлению, северокорейские военные взорвали все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие на юг. Агентство назвало это законной мерой, принятой против враждебного государства.

А государственная телекомпания KRT показала кадры, на которых студенты записываются в армию. По данным северокорейских государственных СМИ, на этой неделе около миллиона 400 тысяч молодых людей подали заявки на вступление в армию. Причиной наплыва назвали то, что они якобы недовольны провокациями Сеула, из-за которых две страны оказались на грани войны.

Стоит отметить, что Северная и Южная Корея технически всё ещё находятся в состоянии войны после завершения боевых действий в 1953 году. Тогда стороны подписали соглашение о перемирии, однако мирного договора так и не заключили.

Между тем, заместитель министра иностранных дел Японии провёл переговоры со своим южнокорейским коллегой в Сеуле, чтобы укрепить двусторонние связи на фоне растущей угрозы со стороны Северной Кореи.

Встреча состоялась на следующий день после того, как два высокопоставленных дипломата также обсудили ситуацию со своим американским коллегой, осудив КНДР за «намеренное нагнетание напряжённости», в том числе запуск беспилотников и закрытие южной границы.

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