В Аргентине погиб экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн Поклонники группы One Direction собрались у отеля в Буэнос-Айресе, узнав о гибели британского музыканта Лиама Пейна... Дата загрузки: 2024-10-17

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Поклонники группы One Direction собрались у отеля в Буэнос-Айресе, узнав о гибели британского музыканта Лиама Пейна. Бывший вокалист распавшегося коллектива упал с третьего этажа гостиницы 16 октября. Его смерть официально подтвердили врачи скорой помощи.

Перед этим в полицию из отеля поступил звонок с жалобой на «агрессивного мужчину, который, возможно, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». Правоохранители приехали на вызов и обнаружили тело музыканта во внутреннем дворике отеля. Пейн выпал с балкона. Было это случайностью или самоубийством, пока неизвестно.

[поклонница группы One Direction]:





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Не пропусти самое интересное! Подпи-ся «Эти музыканты больше не соберутся вместе, и он больше ничего не выпустит. Мы его больше не увидим, это наш единственный способ почтить его память. Он больше сюда не приедет, что же нам делать?» [поклонница группы One Direction]:

«Однажды они приехали в Аргентину, и моя семья приложила много усилий, чтобы я смогла попасть на концерт. Но у нас было не очень много денег, и я решила не идти. Я отказалась от этого. Так что сейчас был единственный раз, когда я смогла ему поаплодировать».

Слова соболезнования в связи со смертью британского музыканта написали в соцсетях уже многие знаменитости, в том числе музыкальный продюсер Zedd, американский рэпер Куэйво, певец Чарли Пут и актриса Пэрис Хилтон.

Пэйн получил мировую известность как один из музыкантов британской поп-группы One Direction. Она распалась в 2016 году, и после этого Пэйн выступал сольно. В Аргентину певец приехал на концерт бывшего коллеги Найла Хорана.