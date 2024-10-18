Тысячи поклонников аниме, фантастики и фэнтези собрались на фестивале Comic Con в Нью-Йорке. Здесь гостей ждут..

Comic Con в Нью-Йорке привлёк тысяч поклонников аниме и фэнтези

Тысячи поклонников аниме, фантастики и фэнтези собрались на фестивале Comic Con в Нью-Йорке. Здесь гостей ждут игры, развлечения и новые знакомства. А те, кто увлечён косплеем, демонстрируют костюмы своих любимых персонажей.

[гостья фестиваля]:

«New York Comic Con – лучшее мероприятие года. Я всегда жду его с нетерпением. Здесь все любят одно и то же, и всем весело». [гость фестиваля]:

«Это лучшее место для косплея, показа комиксов или видеоигр, лучшее место для поиска информации и встреч с художниками и писателями – со всеми людьми, работающими в этой индустрии». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Многие поклонники косплея сами создают свои костюмы, делая их совершеннее год от года. На подготовку уходят недели и даже месяцы, а также сотни долларов. На фестивале у косплееров есть возможность продемонстрировать своё искусство и посоперничать за призовое место на конкурсах.

Фестиваль продлится три дня. Гости смогут не только увидеть выставки и поучаствовать в развлекательных мероприятиях, но и купить видеоигры, книги, фигурки любимых героев и другие товары.

Организаторы ожидают, что Comic Con посетят сотни тысяч людей. Это принесёт Нью-Йорку около 80 миллионов долларов.

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