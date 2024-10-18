Полиция Индии арестовала несовершеннолетнего после ложных угроз взрывов в самолётах

Полиция индийского города Мумбаи арестовала несовершеннолетнего за публикацию в Интернете угроз взрывов на авиарейсах. Об этом..

Полиция индийского города Мумбаи арестовала несовершеннолетнего за публикацию в Интернете угроз взрывов на авиарейсах. Об этом сообщил министр авиации Индии.

[Рам Мохан Найду, министр авиации Индии]:

«Угрозы исходят от несовершеннолетних или каких-то шутников, которые пытались совершить какие-то мелкие вещи, такие как угрозы в социальных сетях или по телефону. Так что всё это очень незначительные и изолированные инциденты… Нет никакого заговора».

В последние дни индийские авиалинии получили несколько угроз о взрывах на внутренних и международных рейсах в своих социальных сетях. Все тревоги оказались ложными.

Министр авиации Индии подтвердил, что арестованный был несовершеннолетним, но не назвал его имени.

Местные СМИ сообщили, что угрозы взрыва поступали с аккаунта на X. В постах утверждалось, что на двух рейсах IndiGo в Маскат и Джидду, а также на рейсе Air India в Нью-Йорк были вооруженные боевики со взрывчаткой.

В целом угрозам подверглось восемь рейсов ведущего перевозчика Индии IndiGo. Аналогичные сообщения получили три самолёта компании Spicejet, два Vistara и четыре Air India.

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[Рандхир Джайсвал, представитель МИД Индии]:

«Угрозы взрыва – это очень серьёзная проблема. За последние 48 часов было сделано несколько таких угроз. Один из наших рейсов Air India был остановлен, несколько других самолётов также получили подобные угрозы».

Air India заявила, что её рейс из Нью-Дели в Чикаго был вынужден приземлиться в Канаде после «угрозы безопасности, размещённой в сети». Пассажиров позже доставили в пункт назначения самолётом канадских ВВС.

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