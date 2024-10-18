В Нью-Йоркском аквариуме поселились два спасённых южных калана

Два спасённых южных калана дебютируют в Нью-Йоркском аквариуме. Этих осиротевших самок нашли у берегов Калифорнии, когда..

Два спасённых южных калана дебютируют в Нью-Йоркском аквариуме. Этих осиротевших самок нашли у берегов Калифорнии, когда они были ещё детёнышами. Каланов решили забрать.

Сначала морские хищницы жили в разных зоопарках. Теперь их постоянным домом будет Нью-Йоркский аквариум.

Южные каланы обитают на побережье Калифорнии. Когда-то популяция этих животных исчислялась сотнями тысяч. Но в XVIII-XIX веках каланов стали истреблять ради ценного меха. В итоге вид оказался под угрозой исчезновения. Уже в начале XIX века люди задумались о сохранении каланов. В некоторых странах стали создавать заповедники и запрещать истребление этих морских млекопитающих.

Сейчас охота на каланов запрещена почти во всём мире. Исключение сделали только для алеутов – коренных жителей Аляски.

По оценкам Службы охраны рыбного хозяйства и дикой природы США, в природе насчитывается 3000 южных каланов. А мировая популяция достигает примерно 80 000 особей.

За последние 30 лет Нью-Йоркский аквариум приютил 11 спасённых каланов.

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