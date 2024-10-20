Картины о романтике английской деревни представили в Лондоне

Идиллическую жизнь в деревне изображает эта картина Джона Констебла под названием «Телега для сена». Её считают..

Идиллическую жизнь в деревне изображает эта картина Джона Констебла под названием «Телега для сена». Её считают лучшей работой английского художника.

И она стала центральным экспонатом новой выставки в Национальной галерее в Лондоне. Здесь пытаются понять, как эта работа стала культовой в творчестве Констебла.

Место, изображённое на картине – реальное. Дом существует по сей день, а сам художник, который творил в начале XIX столетия, его неоднократно посещал.

Констебл изображал то, что знал: сельскую местность Саффолка, где он вырос. При этом в то время техника художника считалась радикальной. Он привносил энергию и эмоции в пейзажную живопись, что считалось необычным. Ключевым моментом была его страсть к природе.

[Эстель Ловатт, художественный критик]:

«Когда смотришь на его шедевры, то видишь, что это не просто пейзажи, это также его автопортреты. Он знал местность как свои пять пальцев, он любил звуки воды, любил ходить мимо скользких брёвен в русле реки. Он любил радуги. Он считал каждое дерево уникальным, потому что нет двух одинаковых деревьев».

При этом люди также были для него важны. Он изображал всех: молодых и старых, мужчин и женщин.

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Вдохновение художник черпал у мастеров прошлого. А его работы впоследствии вдохновляли других. Некоторые из них тоже включили в выставку.

Так, свою «Лесную тропинку» английский пейзажист Ричард Паркс Бонингтон написал под вдохновением от «Телеги для сена», когда её привезли на экспозицию в Париж.

Выставка называется «Откройте для себя Констебла и телегу для сена». Экспозиция будет работать до 2 февраля.

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