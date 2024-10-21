Не каждый день встречаешь почтальона, который проезжает более 600 километров в день. Но именно это и..

Австралийский почтальон проезжает в день по 600 км по бушу

Не каждый день встречаешь почтальона, который проезжает более 600 километров в день. Но именно это и привлекло Брюса Росса в буш – то есть в сельский регион Австралии вдали от больших городов.

[Брюс Росс, почтальон]:

«Последнее приключение, прежде чем я стану слишком старым для чего-либо».

Дважды в неделю Росс ездит по грунтовым дорогам, доставляя почту, свежие продукты и посылки на отдалённые скотоводческие фермы и в придорожные закусочные.

Местная жительница Хелен говорит, что Росс избавляет её от долгих поездок на почту и в магазины.

[Хелен Уильямс, местная жительница]:

«Кубер-Педи – ближайший крупный город. Сначала надо ехать 70 километров до Уильям-Крика, а потом ещё 160, так что это 230 километров в одну сторону».

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Во время своей поездки по бушу Росс останавливается в знаменитом кафе и магазине Pink Roadhouse.

Он также заезжает в отель William Creek, где в течение трёх лет был владельцем паба.

[Луис Литтман, местный житель]:

«Не описать, насколько бесценны Amazon и сам Брюс. Без него мы бы пропали».

Почтальон говорит, что его главная заслуга не в том, чтобы доставлять посылки и почту.

[Брюс Росс, почтальон]:

«Думаю, помимо доставки почты и других вещей, я для людей – та самая спасительная связь с внешним миром».

Кроме того, Росс стал другом многих своих клиентов. Он делится последними новостями, а иногда даже помогает по хозяйству.

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