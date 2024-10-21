Инфляция заставляет аргентинцев ездить в Чили за покупками

В Аргентине трёхзначная инфляция, а в Чили извлекают из этого пользу. Тысячи аргентинцев едут в Сантьяго..

В Аргентине трёхзначная инфляция, а в Чили извлекают из этого пользу. Тысячи аргентинцев едут в Сантьяго за покупками, чтобы спасти семейный бюджет. В Аргентине цены только растут, и многие вещи людям уже не по карману.

[туристка из Аргентины]:

«Всё дорожает. Аргентинское песо падает, поэтому купить брендовую обувь, такую как Vans или Puma, стало сложнее. Зарплата не поднимается, а цены на обувь, одежду и продукты питания растут».

Чилийские турагентства организуют поездки для аргентинцев на автобусах. Люди едут каждый день. Одна только компания Sol отправляет по 10-15 автобусов за выходные. Туристов завозят в несколько торговых центров в Сантьяго.

[Томас Саба, сотрудник магазина]:

«В будние дни 30% покупателей в торговом центре – аргентинцы. А в выходные 40% или даже 50% потока – это аргентинские туристы».

Аргентинцы также едут в Чили на машинах и летят на самолётах. Для них это всё равно выгоднее, чем купить что-то в своей стране.

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[турист из Аргентины]:

«Неважно, приедешь на машине или самолёте, поскольку, купив телефон или три-четыре пары кроссовок, уже окупаешь часть поездки».

[туристка из Аргентины]:

«Я приезжаю в Чили, чтобы купить постельное бельё, кроссовки и спортивную одежду, потому что с ценами в Аргентине большая разница».

Ещё одна причина приехать в Чили – более хороший выбор товаров, чем в Аргентине.

[Пабло Барберис, экономист]:

«Экономика в Аргентине долгие годы была закрытой, что затрудняло импорт и экспорт продукции. В Чили более широкий ассортимент товаров, поскольку в нашей стране открытая экономика».

Аргентина давно переживает экономический кризис. Новый президент страны Хавьер Милей обещает постепенно вывести страну на нормальный путь развития. Хотя аргентинцы пока не почувствовали облегчения, инфляция уже понемногу замедляется.

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