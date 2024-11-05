Австралийка Пип Томпсон – профессиональная скрипачка с большим опытом. Но она всё ещё не может поверить,..

Музыканты снова играют на инструментах самого известного скрипичного мастера Австралии

Австралийка Пип Томпсон – профессиональная скрипачка с большим опытом. Но она всё ещё не может поверить, что будет играть на инструменте, который значим в музыкальной истории Австралии.

[Пип Томпсон, скрипачка]:

«Я всегда говорю, что мой собственный инструмент немного громоздкий. Он довольно большой. Этот немного более деликатный, поэтому на нём довольно приятно играть. Но я всё ещё работаю над тем, чтобы научиться с ним обращаться».

Три других члена симфонического оркестра Канберры присоединились к ней, чтобы возродить так называемый «квартет Смита».

Ансамбль состоит из двух скрипок, альта и виолончели. Их в 40-50-х годах прошлого века изготовил самый известный скрипичный мастер Австралии – Артур Эдвард Смит. С 1978 они находились в исторической коллекции Национального музея Австралии.

[Пип Томпсон, скрипачка]:

«Это невероятно. Я бы сказала, что это уникальная возможность».

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Артура Смита, британца по происхождению, называют «отцом австралийских скрипичных мастеров».

С 1899 по 1970 год он, будучи самоучкой, изготовил около 250 струнных инструментов.

[Дженнифер Брайан, реставратор]:

«Мы храним квартет Смита в специальном помещении с контролируемой средой. И мы следим за тем, чтобы инструменты регулярно осматривали на предмет любых проблем, которые могут возникнуть».

Квартет создала дочь Смита. Ей помогал её муж, который был директором-основателем Школы музыки в Канберре.

[Дженнифер Брайан, реставратор]:

«В мире музыкальных инструментов существует консенсус, что на струнных инструментах нужно постоянно играть, чтобы сохранить их богатство звучания и резонанс. Для нас это действительно захватывающая возможность заново взглянуть на эти музыкальные инструменты».

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