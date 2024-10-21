До Рождества ещё два месяца, а в Рио-де-Жанейро уже готовятся к празднику. Предстоящему торжеству посвятили забег,..

В Рио-де-Жанейро 2000 бегунов помогли собрать продукты для бедных

До Рождества ещё два месяца, а в Рио-де-Жанейро уже готовятся к празднику. Предстоящему торжеству посвятили забег, причём благотворительный. Местная некоммерческая организация Citizen Action собирает деньги на продукты для малообеспеченных бразильских семей.

Согласно статистике, в прошлом году 64 миллиона бразильцев в той или иной степени испытывали нехватку продовольствия.

[Родригу Кику Афонсу, директор организации Citizen Action]:

«Сегодня мы символически объявляем о начале кампании «Рождество без голода». Это крупнейшая национальная кампания по сбору продуктов питания».

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В забеге, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, участвуют 2000 человек.

[участница забега]:

«Я получила несколько электронных писем с приглашениями на забеги, но это дело интересное. Надо бороться с голодом. Об этом должно заботиться государство, но мы тоже должны вносить вклад». [участница забега]:

«Это особенное мероприятие, потому что многие семьи получат наборы с основными продуктами питания. Так что, если можно помочь, участвуя в забеге, то я участвую».

Такие благотворительные забеги проводят в Рио-де-Жанейро с 1993 года.

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