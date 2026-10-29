Лайнер, на котором американцам предлагали переждать президентство Трампа, остановил круиз

Пассажиров Villa Vie Odyssey высадили в камбоджийском порту Сиануквиль. Этот круизный лайнер получил известность благодаря предложению провести четыре года президентства Дональда Трампа в кругосветном путешествии. Теперь его оператор Villa Vie Residences приостановил работу из-за дорогого топлива.

На судне каюту можно было арендовать или купить для длительного и даже постоянного проживания.

[Расс Борман, житель лайнера из США]:

«Проблема в том, что многим теперь некуда идти. Это был их дом. Они вложили все свои деньги, продали жильё в США, Австралии или других странах, откуда они приехали, и теперь им некуда идти. Поэтому им нужно решить, что делать в ближайшие несколько дней: забрать с судна все вещи и понять, как добраться туда, куда они отправятся дальше. Мы тоже оказались в такой ситуации».

По данным компании, раньше ежемесячные расходы на топливо составляли в среднем около 1800 долларов на каюту. В последнее время в отдельных районах Азии они достигали шести-восьми тысяч долларов. Оператор сообщил, что ищет пассажирам временное жильё.

[Синди Лекони, жительница лайнера из США]:

«Я надеюсь продолжить кругосветное путешествие на этом судне. И я знаю, что для этого предпринимают усилия. Если всё получится, я вернусь на борт. А если нет, останусь на месяц в Таиланде, а затем, возможно, вернусь в США».

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Кругосветное плавание началось осенью 2024 года, ещё до выборов в США. После победы Трампа компания представила программу путешествий продолжительностью от одного до четырёх лет. Присоединиться можно было в разных портах.

По словам руководителя компании, предложение готовили независимо от исхода голосования, но оно подходило тем, кто хотел уехать из страны из-за результатов выборов. Когда лайнер возобновит путешествие, пока неизвестно.

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