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Израиль: «Хезболла» прячет миллионы наличными и золотом под больницей Бейрута

Израиль: «Хезболла» прячет миллионы наличными и золотом под больницей Бейрута

«Хезболла» спрятала сотни миллионов долларов наличными и золотом в бункере под больницей в Бейруте. Об этом..

Дата загрузки: 2024-10-22

Израиль: «Хезболла» прячет миллионы наличными и золотом под больницей Бейрута

«Хезболла» спрятала сотни миллионов долларов наличными и золотом в бункере под больницей в Бейруте. Об этом заявили военные Израиля. Они добавили, что не будут наносить удары по медучреждению.

Как заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари, данные о тайном месте разведка собирала несколько лет.

Как сообщается, бункер построил бывший лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла, которого Израиль убил в прошлом месяце. Это место было рассчитано на длительное пребывание.

При этом ливанская сторона обвиняет Израиль в клевете. Так, директор больницы призвал военных прийти и проинспектировать медучреждение, чтобы убедиться, что там нет тайных бункеров.

«Хезболла» никаких комментариев не сделала.

В последние дни израильская армия сфокусировалась на атаках на финансовую структуру «Хезболлы». Так, в ночь с воскресенья на понедельник она нанесла авиаудары примерно по 30 объектам, принадлежащим финансовым подразделением «Хезболлы».

По словам Хагари, удары по этим объектам продолжатся.

Между тем, в Тель-Авиве и его окрестностях, а также на севере Израиля во вторник утром звучала сирена воздушной тревоги.

Обстрелы продолжаются в то время, как на Ближний Восток с визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. В ходе турне он посетит Израиль и арабские страны. Это его 11-я поездка в регион с начала военных действий между ХАМАС и Израилем.

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