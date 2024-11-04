Сотни людей в сербском городе Нови-Сад зажигают траурные свечи и возлагают цветы у здания железнодорожного вокзала...

В Сербии скорбят по жертвам обрушения крыши на вокзале

Сотни людей в сербском городе Нови-Сад зажигают траурные свечи и возлагают цветы у здания железнодорожного вокзала. 1 ноября здесь произошла трагедия – обрушилась крыша.

Это второй по величине город в Сербии, расположен в 70 километрах от столицы Белграда.

Кровля обрушилась вдоль входа на вокзал в солнечный день. Погибло не менее 14 человек. Среди них – двое детей.

[жительница Нови-Сада]:

«Просто неслыханный масштаб преступлений и коррупции. Жаль, что мы оставляем такое нашим детям и будущим поколениям. Погибло много молодых людей, но мы, пожилые, несём ответственность за всех, поскольку не смогли свергнуть это правительство и начать жить нормально». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это печальный день для Нови-Сада. Всё не так, как изображают власти. Много пробелов, политиков надо менять. Как в странах с настоящей демократией, первыми должны уйти в отставку министры». [житель Нови-Сада]:

«Очень жаль, что это произошло. Этого не должно было случиться. Мы стали свидетелями халатности людей, которые работали над всем этим».

Министерство транспорта Сербии заявило, что прокуроры начали расследование. На этом вокзале всего два года назад провели ремонт. Работы осуществлял китайский консорциум.

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