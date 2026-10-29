Архитектор создал компактный дом, способный выдержать лесные пожары

Австралийский архитектор Адриано Пупилли построил карьеру, создавая стильные и экологичные дома. Но лесные пожары «Чёрного лета» в 2019 году изменили его подход к проектированию. В тот год Адриано с женой и ребёнком пережил суровое испытание.

[Фиона Логге, супруга архитектора]:

«Я была на четвёртом месяце беременности, а нашему сыну было два года. Начались пожары, и мы оказались в ловушке. Кто-то сообщил Адриано, что есть лодка, на которой можно уплыть. Мы добирались до неё вброд: Макс сидел на плечах у мужа, я несла сумку на голове, а под сердцем – ребёнка».

К счастью, их дом уцелел, но случившееся подсказало архитектору новую идею. Он создал Casa Manyana – модульный компактный дом, устойчивый к пожарам.

[Адриано Пупилли, архитектор]:

«Многие хотят вернуться на свою землю, воссоединиться со своим сообществом, но их дома могли сгореть. Я хотел найти способ дать людям возможность вернуться на свои участки и отстроить жильё заново».

Такой дом можно использовать как временное аварийное жильё.

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[Адриано Пупилли, архитектор]:

«Собрать каркас можно за день. А команда из трёх человек за четыре дня сделает обшивку и строение будет водонепроницаемым».

Casa Manyana соответствует второму уровню пожароустойчивости. Дом может выдерживать довольно высокую температуру и не загорается от летящих головешек, но от экстремального огня не спасёт.

Внутри есть ванная комната, спальное место на антресоли и мини-кухня. Стоимость – от 52 до 84 тысяч долларов США.

Проект уже номинировали на две австралийские архитектурные премии.

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