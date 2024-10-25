Немецкий электротрактор выходит на поля, сокращая расходы на топливо

Трактор, работающий от электрической батареи, а не от дизельного топлива – редкость в сельском хозяйстве. Однако..
Дата загрузки: 2024-10-25
Трактор, работающий от электрической батареи, а не от дизельного топлива – редкость в сельском хозяйстве. Однако одна семейная пара в Германии пытается это изменить.
Таддеус и Йоханна Байер разработали Tadus – трактор с аккумуляторным питанием, который призван сократить расходы. Сейчас он проходит испытания на ферме в Баварии.
Если всё завершится успешно, электротрактор должен поступить в серийное производство небольшими партиями к концу 2025 года.
Таддеус Байер говорит, что ему в голову пришла такая идея, когда он обратил внимание на множество солнечных панелей на крышах частных домов.
[Таддеус Байер, разработчик электротрактора]:
«Это транспортное средство может заменить обычный трактор на 100%. И мы можем использовать энергию, вырабатываемую на месте, напрямую. Киловатт-час от фотоэлектрических систем стоит около трёх-пяти центов. Если использовать его в транспортном средстве, он обойдётся, возможно, в десять центов. Если я генерирую то же самое из дизельного топлива, то я получаю около 50 центов, что почти в пять раз больше».
По словам Йоханны, которая отвечает за маркетинг и разработку Tadus, обычные тракторы пока стоят дешевле. Однако цена за электрический сполна окупается.
[Йоханна Байер, разработчица электротрактора]:
«Эксплуатационные расходы нашего трактора снижены настолько, что эти дополнительные расходы окупаются в течение 2-3 тысяч рабочих часов. И с этого момента вы только экономите».
Франц Оберайзенбухнер уже почти год использует прототип электротрактора на своей молочной ферме.
[Франц Оберайзенбухнер, фермер]:
«Преимущества перевешивают недостатки. Ты экономишь, поскольку больше не нужно покупать дизельное топливо. Можешь сам вырабатывать необходимое электричество с помощью солнечных панелей».
Дизельный трактор стоит около 200 тысяч евро. Электрический будет примерно на 35% дороже.
Заряда батареи хватает на 5-10 часов. При этом такой трактор невозможно будет использовать для очень интенсивной работы с тяжёлой техникой, например, для вспашки.
Зарядка трактора может занять до восьми часов.
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