Немецкий электротрактор выходит на поля, сокращая расходы на топливо

Трактор, работающий от электрической батареи, а не от дизельного топлива – редкость в сельском хозяйстве. Однако..

Трактор, работающий от электрической батареи, а не от дизельного топлива – редкость в сельском хозяйстве. Однако одна семейная пара в Германии пытается это изменить.

Таддеус и Йоханна Байер разработали Tadus – трактор с аккумуляторным питанием, который призван сократить расходы. Сейчас он проходит испытания на ферме в Баварии.

Если всё завершится успешно, электротрактор должен поступить в серийное производство небольшими партиями к концу 2025 года.

Таддеус Байер говорит, что ему в голову пришла такая идея, когда он обратил внимание на множество солнечных панелей на крышах частных домов.

[Таддеус Байер, разработчик электротрактора]:

«Это транспортное средство может заменить обычный трактор на 100%. И мы можем использовать энергию, вырабатываемую на месте, напрямую. Киловатт-час от фотоэлектрических систем стоит около трёх-пяти центов. Если использовать его в транспортном средстве, он обойдётся, возможно, в десять центов. Если я генерирую то же самое из дизельного топлива, то я получаю около 50 центов, что почти в пять раз больше».

По словам Йоханны, которая отвечает за маркетинг и разработку Tadus, обычные тракторы пока стоят дешевле. Однако цена за электрический сполна окупается.

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[Йоханна Байер, разработчица электротрактора]:

«Эксплуатационные расходы нашего трактора снижены настолько, что эти дополнительные расходы окупаются в течение 2-3 тысяч рабочих часов. И с этого момента вы только экономите».

Франц Оберайзенбухнер уже почти год использует прототип электротрактора на своей молочной ферме.

[Франц Оберайзенбухнер, фермер]:

«Преимущества перевешивают недостатки. Ты экономишь, поскольку больше не нужно покупать дизельное топливо. Можешь сам вырабатывать необходимое электричество с помощью солнечных панелей».

Дизельный трактор стоит около 200 тысяч евро. Электрический будет примерно на 35% дороже.

Заряда батареи хватает на 5-10 часов. При этом такой трактор невозможно будет использовать для очень интенсивной работы с тяжёлой техникой, например, для вспашки.

Зарядка трактора может занять до восьми часов.

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