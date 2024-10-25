Американский округ Клаллам с 1980 года угадывал победителя президентских выборов

В тысячах километров от американского Капитолия на северо-западе штата Вашингтон находится округ Клаллам. И он известен..

В тысячах километров от американского Капитолия на северо-западе штата Вашингтон находится округ Клаллам. И он известен как индикатор результатов президентских выборов. Каждый раз в течение 44 лет здесь выбирают кандидата, который в итоге побеждает и в масштабах всей страны.

Округ простирается с востока на запад через самую северную часть полуострова Олимпик. В ясный день его можно увидеть из Канады. Он успешно выбирал президентов США со времён Рональда Рейгана в 1980 году.

За это время избиратели округа выбрали на главный пост шесть республиканцев и пять демократов.

[Сандра Лайтл, волонтёр Республиканской партии]:

«Я не знаю, как они угадывают. Просто хорошие люди есть по обе стороны».

Некоторые местные жители пытаются понять этот феномен. Независимый избиратель Питер говорит, что большинство сельских районов склоняются к республиканцам, в то время как более густонаселенные части округа отдают предпочтение демократам.

[Питер Крейг, независимый избиратель]:

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«Западная часть нашего округа – это больше лесная промышленность и экономика, связанная с землёй. А восточная часть больше ориентирована на пенсионеров. Я не думаю, что кто-то специально что-то делает. Все голосуют за свои интересы, и уравнение населения работает».

На еженедельном фермерском рынке в Порт-Анджелесе местная жительница Жюль Галлати говорит, что люди здесь принимают друг друга независимо от политических убеждений.

[Жюль Галлати, местная жительница]:

«Я не откажусь от покупки товара из-за того, что вы демократ или республиканец. Я не думаю, что такое вообще может прийти кому-то в голову».

Пол Стоикан, который живёт в крошечном лесном сообществе, говорит, что пока это явление понять не может.

[Пол Стоикан, местный житель]:

«Я сам задавался вопросом, что могло вызвать такое явление, потому что, по-видимому, люди выбирают точно. Но как? Я не знаю».

Угадает ли округ Клаллам и в этот раз, можно будет узнать после 5 ноября, когда состоятся выборы. В них будут участвовать жители ещё 3142 округов США.

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