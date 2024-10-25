Знаменитый ягуар Болд выжил после лесного пожара и продолжает охотиться на кайманов в Бразилии

Это самый знаменитый в Бразилии ягуар по кличке Болд, или Смелый. Его легко узнать по кожаному..

Это самый знаменитый в Бразилии ягуар по кличке Болд, или Смелый. Его легко узнать по кожаному ошейнику. Хищник прославился как гроза кайманов. Он охотится на них, ныряя в воду. Известность к ягуару пришла после публикации видео в социальных сетях.

Болд живёт в заповеднике «Пантанал» в бразильском штате Мату-Гросу. Жизнь этой хищной кошки не всегда была безоблачной. В 2020 году здесь был масштабный природный пожар. Погибло много животных и других обитателей этой заболоченной местности. Но ягуары обычно держатся поближе к рекам, где охотятся на кайманов и капибар, поэтому выживают во время пожаров.

Однако Болд получил ожоги лап второй степени. Спасатели доставили его на вертолёте в реабилитационный центр, где лечили целый месяц. Потом ягуара вернули в дикую природу, и сейчас он по-прежнему удачливо охотится на кайманов.

Правда, со средой обитания здесь не всё хорошо. Пантанал – это обширная заболоченная тектоническая впадина. Она знаменита уникальными флорой и фауной. Но животному и растительному миру угрожают пожары. В этом году сгорело более 25 000 квадратных километров леса. Это 16% территории Пантанала. Из-за пожаров и их последствий погибают обезьяны, птицы, змеи и тапиры.

Несмотря на сложную обстановку, популяция ягуаров увеличивается. За хищниками постоянно наблюдают специалисты, которые запустили проект Jaguar ID. Участвовать в нём могут даже туристы, сообщая учёным важную информацию о хищниках.

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