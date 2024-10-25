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На Филиппины обрушился тропический шторм «Трами»

На Филиппины обрушился тропический шторм «Трами»

На Филиппины обрушился тропический шторм «Трами», который здесь называют «Кристина». Сообщается, по меньшей мере, о 26..

Дата загрузки: 2024-10-25

На Филиппины обрушился тропический шторм «Трами»

На Филиппины обрушился тропический шторм «Трами», который здесь называют «Кристина». Сообщается, по меньшей мере, о 26 погибших. Более 150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Такие данные приводят филиппинские власти.

Стихия обрушилась на северо-восточное побережье страны в четверг. Сильный проливной дождь вызвал масштабные наводнения и оползни на главном острове Лусон.

Это провинция Батангас. Здесь разбирают завалы на месте схода оползня.

[житель Филиппин]:
«Я был в панике. Я искал своего ребёнка, он пропал. Я приехал сюда и увидел, что все дома погребены под грязью. Ещё двое жителей искали свою семью под грязью».

[Кеннет Лукас, спасатель]:
«Как видите, хлынул не только поток воды, но также грязь и огромные валуны, которые мешают нашим спасательным операциям».

Как сообщают метеорологи, шторм двигался на запад через гористый северный регион Кордильеры к Южно-Китайскому морю. При этом максимальная скорость ветра достигала 95 километров в час.

В ряде районов вода доходила до крыш бунгало.

Десятки тысяч эвакуированных разместили в специальных центрах. Большинство из них – в Биколе.

На Филиппинах обычно регистрируют в среднем 20 тропических штормов в год. Они часто приносят сильные дожди, ветры и смертоносные оползни.

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