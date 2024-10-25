На индонезийском острове Суматра высадились более 150 мигрантов-рохинджа из Мьянмы

Более 150 рохинджа, включая 20 детей, высадились на индонезийском острове Суматра. Мигранты приплыли на лодке из..
Дата загрузки: 2024-10-25
Более 150 рохинджа, включая 20 детей, высадились на индонезийском острове Суматра. Мигранты приплыли на лодке из Мьянмы. Это уже вторая лодка с рохинджа за последнюю неделю.
Всех мигрантов пока разместили на территории администрации района Пантай-Лабу в округе Делисерданг. Остаться на улице или на пляже им не позволили, поскольку местные жители недовольны их прибытием.
[Суджарво, представитель полиции]:
«Правительство округа Делисерданг, УВКБ ООН и иммиграционная служба немедленно приступят к поиску временного убежища».
По данным УВКБ ООН, в прошлом году в Индонезию прибыло более 2300 рохинджа. Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятых.
Рохинджа продолжают бежать из Мьянмы из-за давнего межэтнического конфликта. Он начался ещё в 1942 году, когда мусульмане-рохинджа убили примерно 50 000 буддистов в мьянманском штате Ракхайн. В ответ мьянманцы также убили многих рохинджа и более 40 000 выгнали на территорию современного Бангладеш.
Конфликт снова обострился 12 лет назад во время межэтнических столкновений. А в 2016 году боевики из повстанческой группировки «Армия спасения рохинджа Аракана» атаковали погранпосты мьянманской армии. После этого началась военная операция против сепаратистов в Ракхайне. В итоге десятки тысяч рохинджа бежали в соседний Бангладеш, а также в Пакистан, Малайзию, Индонезию и Таиланд.
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