На индонезийском острове Суматра высадились более 150 мигрантов-рохинджа из Мьянмы

Более 150 рохинджа, включая 20 детей, высадились на индонезийском острове Суматра. Мигранты приплыли на лодке из..

Более 150 рохинджа, включая 20 детей, высадились на индонезийском острове Суматра. Мигранты приплыли на лодке из Мьянмы. Это уже вторая лодка с рохинджа за последнюю неделю.

Всех мигрантов пока разместили на территории администрации района Пантай-Лабу в округе Делисерданг. Остаться на улице или на пляже им не позволили, поскольку местные жители недовольны их прибытием.

[Суджарво, представитель полиции]:

«Правительство округа Делисерданг, УВКБ ООН и иммиграционная служба немедленно приступят к поиску временного убежища».

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По данным УВКБ ООН, в прошлом году в Индонезию прибыло более 2300 рохинджа. Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятых.

Рохинджа продолжают бежать из Мьянмы из-за давнего межэтнического конфликта. Он начался ещё в 1942 году, когда мусульмане-рохинджа убили примерно 50 000 буддистов в мьянманском штате Ракхайн. В ответ мьянманцы также убили многих рохинджа и более 40 000 выгнали на территорию современного Бангладеш.

Конфликт снова обострился 12 лет назад во время межэтнических столкновений. А в 2016 году боевики из повстанческой группировки «Армия спасения рохинджа Аракана» атаковали погранпосты мьянманской армии. После этого началась военная операция против сепаратистов в Ракхайне. В итоге десятки тысяч рохинджа бежали в соседний Бангладеш, а также в Пакистан, Малайзию, Индонезию и Таиланд.

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