Этот тренер работает с молодым боксёром в столице ДР Конго – городе Киншаса. Они занимаются в..

Знаменитому бою «Грохот в джунглях» между Али и Форманом исполняется 30 лет

Этот тренер работает с молодым боксёром в столице ДР Конго – городе Киншаса. Они занимаются в том же здании, где 50 лет назад разминался Мохаммед Али перед знаковым поединком, который даже получил название – «Грохот в джунглях».

Бой состоялся 30 октября 1974 года между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. И 70-летний Чибанда на нём присутствовал.

[Чибанда Вата Джудекс, тренер по боксу]:

«Если бы Мухаммед Али не приехал в эту страну, я бы, возможно, не зашёл так далеко. Именно после него я начал относиться к боксу по-другому, посмотрел на него с другой стороны».

Поединок между тяжеловесами состоялся на этом стадионе. За ним наблюдало 60 000 человек. До этого его широко рекламировали несколько месяцев. Сам бой состоялся в 4 утра по местному времени, чтобы трансляция попала в прайм-тайм на телевидении США.

Чибанда говорит, что это он поднял канат, чтобы Али вышел на ринг. В итоге тот победил Джорджа Формана в восьмом раунде.

[Чибанда Вата Джудекс, тренер по боксу]:

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«Сначала тот развернулся, а затем упал. Бум. Это было похоже на грохот падающего слона. Бум».

Эта победа позволила Али вернуть себе титул чемпиона мира через семь лет после того, как его лишили титула за отказ от призыва на войну во Вьетнаме.

Чибанда говорит, что этот поединок породил новое поколение боксёров в тогдашнем Заире.

[Чибанда Вата Джудекс, тренер по боксу]:

«Раньше наши отцы думали, что это спорт бандитов. Но это была работа. Мы ходили на работу».

Сам Чибанда стал тренером и создал первый в стране женский боксёрский клуб.

Говорит, что будет продолжать делиться своим опытом.

[Чибанда Вата Джудекс, тренер по боксу]:

«Я сохранил этот сувенир, чтобы показать своим детям и внукам, что во время боя века я был там».

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