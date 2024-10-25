Сбор урожая болгарского перца – первый шаг в кропотливом процессе приготовления айвара. Этот традиционное балканское блюдо..

Время айвара: как в Косово готовят традиционную икру из болгарского перца

Сбор урожая болгарского перца – первый шаг в кропотливом процессе приготовления айвара. Этот традиционное балканское блюдо представляет собой овощную икру, которую употребляют как приправу к гарнирам и мясным блюдам.

Овощи привозят на предприятие в Косово, где их чистят и моют. Масштаб может быть коммерческим, но рецепт стар как мир.

[Фахрие Хоти, владелица фабрики]:

«Готовить айвар мы учились с детства. Косовские семьи всегда готовили айвар дома, для собственного употребления».

Перец обжигают на огне, чтобы снять внешнюю плёнку, затем измельчают и жарят с маслом и приправами.

При этом рынок производства айвара растёт, поскольку у современных семей меньше времени и мотивации готовить его самостоятельно.

Однако тысячи сельских жителей по-прежнему готовят эту овощную икру дома, продавая излишки на фермерских рынках в столице Косово.

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[Джемила Шабани, покупательница]:

«Его можно найти, но нужно убедиться, что это настоящий айвар. Если не доглядеть, то можно купить водянистый айвар, который быстро скиснет».

Местные торговцы говорят, что их домашнюю консервацию всё чаще стали покупать рестораны.

Впрочем, для некоторых шеф-поваров приготовление собственного айвара – и традиция, и источник гордости.

[Бухар Ксеркса, шеф-повар]:

«Айвар хорошо сочетается со всем, что мы подаём. Это очень важная часть нашего меню».

Ресторан использует семейный рецепт, который передаётся из поколения в поколение.

[Бухар Ксеркса, шеф-повар]:

«Если не следовать той технологии, которую мы используем сегодня, то это будет не настоящий айвар».

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