В Помпеях нашли маленький, но богато украшенный дом

Дом богатого древнего римлянина трудно представить без атриума. Но, как оказалось, высокий социальный статус можно было..
Дата загрузки: 2024-10-28
Дом богатого древнего римлянина трудно представить без атриума. Но, как оказалось, высокий социальный статус можно было продемонстрировать и без этого. Археологи раскопали в Помпеях маленький дом без внутреннего дворика, но при этом он богато украшен фресками.
Жилище назвали Домом Федры в честь мифологической царицы Афин. Здесь нашли прекрасно сохранившуюся фреску со сценой из древнегреческого мифа о Федре и её пасынке Ипполите.
В доме сохранились и другие фрески: например, с изображением, предположительно, Венеры и Адониса. Также здесь нашли повреждённую роспись, на которой изображён мифологический сюжет «Суд Париса».
Кроме того, в доме сохранился домашний алтарь, тоже украшенный фресками. Такие алтари римляне называли ларариумами. Они служили для поклонения так называемым домашним богам – ларам и пенатам.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«Мы находимся в маленьком, но богато украшенном доме в Помпеях. И раскопки домашнего алтаря – ларариума – требуют сотрудничества разных специалистов. Здесь работают археологи, реставраторы и археоботаники. Их задача – понять, как проходил ритуал последнего жертвоприношения перед извержением вулкана. Здесь сохранились обгоревшие подношения и ритуальный нож».
Помпеи некогда были процветавшим городом. Его история оборвалась в 79 году нашей эры, когда произошло мощное извержение Везувия. Вулканический пепел похоронил под собой город, скрыв егоот человеческих глаз на полторы тысячи лет. К настоящему времени археологи раскопали 80% территории Помпеев.
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