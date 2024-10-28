В Помпеях нашли маленький, но богато украшенный дом

Дом богатого древнего римлянина трудно представить без атриума. Но, как оказалось, высокий социальный статус можно было..

Дом богатого древнего римлянина трудно представить без атриума. Но, как оказалось, высокий социальный статус можно было продемонстрировать и без этого. Археологи раскопали в Помпеях маленький дом без внутреннего дворика, но при этом он богато украшен фресками.

Жилище назвали Домом Федры в честь мифологической царицы Афин. Здесь нашли прекрасно сохранившуюся фреску со сценой из древнегреческого мифа о Федре и её пасынке Ипполите.

В доме сохранились и другие фрески: например, с изображением, предположительно, Венеры и Адониса. Также здесь нашли повреждённую роспись, на которой изображён мифологический сюжет «Суд Париса».

Кроме того, в доме сохранился домашний алтарь, тоже украшенный фресками. Такие алтари римляне называли ларариумами. Они служили для поклонения так называемым домашним богам – ларам и пенатам.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:

«Мы находимся в маленьком, но богато украшенном доме в Помпеях. И раскопки домашнего алтаря – ларариума – требуют сотрудничества разных специалистов. Здесь работают археологи, реставраторы и археоботаники. Их задача – понять, как проходил ритуал последнего жертвоприношения перед извержением вулкана. Здесь сохранились обгоревшие подношения и ритуальный нож».

Помпеи некогда были процветавшим городом. Его история оборвалась в 79 году нашей эры, когда произошло мощное извержение Везувия. Вулканический пепел похоронил под собой город, скрыв егоот человеческих глаз на полторы тысячи лет. К настоящему времени археологи раскопали 80% территории Помпеев.

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