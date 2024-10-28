Мелодичное приветствие: как женщины в Бурунди желают друг другу добра

Пожилая бурундийка Сильви впервые за несколько месяцев приехала к дочери Мелани в Гитегу. И эта встреча..

Пожилая бурундийка Сильви впервые за несколько месяцев приехала к дочери Мелани в Гитегу. И эта встреча начинается с аказехе – мелодичного приветствия. Нараспев женщина спрашивает у дочери, всё ли хорошо в семье, все ли здоровы, и желает благополучия. Дочь с почтением односложно отвечает: «Да».

Такое приветствие в Бурунди – древний обычай. Ритуал совершают только женщины, причём начинают его те, кто старше по возрасту. При этом надо руками прикасаться к плечам собеседницы, но в глаза не смотреть, пока ритуал не закончится.

[Сильви Мбонимпа, жительница Бурунди]:

«Когда люди приветствуют друг друга и одновременно обнимаются, это знак уважения. И они чувствуют себя счастливыми. Они чувствуют искренность».

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Когда приветствие закончится, можно посмотреть друг другу в глаза, улыбнуться и о чём-нибудь побеседовать.

Бурундийские женщины говорят, что аказехе – это выражение любви. Но красивый обычай уходит в прошлое. Одна из причин — инфекционные болезни в Африке. Медики рекомендуют людям здороваться на расстоянии, чтобы не заразиться во время эпидемий. Многие бурундийские женщины и девушки выросли, ни разу не увидев аказехе вживую.

[Пруденсиен Намукобва, жительница Бурунди]:

«Молодое поколение не интересуется аказехе. Поэтому в наши дни уже нет той чистой любви, которую наши мамы питали к своим родным, соседям и друзьям».

Впрочем, ещё остались бурундийки, которые переняли традицию у мам и бабушек и теперь делятся знаниями с другими.

[Сильви Мбонимпа, жительница Бурунди]:

«С приходом всего нового это традиционное приветствие утратило ценность. Но мы, старшее поколение, стараемся научить этому молодых людей, чтобы они сохранили бурундийскую культуру».

Некоторые учёные считают, что аказехе может помочь укрепить социальную сплочённость в Бурунди. Эта страна пережила длительную гражданскую войну на почве межэтнического конфликта. Последние годы здесь в основном царит мир, и людям надо его поддерживать.

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