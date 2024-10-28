«Макдоналдс» заявили, что в говяжьих котлетах не было кишечной палочки

Компания McDonald’s заявила, что источником заражения кишечной палочкой не могли стать говяжьи котлеты. Случаи отравления произошли в период с конца сентября по середину октября. Заразились 75 человек в 13 штатах США. Более 20 попали в больницу, один заболевший умер.

Все случаи отравления связали с гамбургерами Quarter Pounder. McDonald’s убрал их из меню примерно в пятой части своих ресторанов в США.

Инспекторы из Центров по контролю и профилактике заболеваний предположили, что кишечная палочка содержалась в говяжьих котлетах либо в свежем нарезанном луке.

Министерство сельского хозяйства штата Колорадо исследовало образцы мясной продукции McDonald’s и заявило, что анализы дали отрицательный результат. Эксперты считают, что наиболее вероятный источник заражения – свежий лук, не прошедший тепловую обработку. Его поставляла калифорнийская компания Taylor Farms.

Руководство McDonald’s заявляет, что изъяло из продажи все продукты, которые, возможно, заражены кишечной палочкой. Теперь рестораны не используют лук с калифорнийской фермы. Между тем гамбургеры Quarter Pounder скоро снова начнут продавать во всех торговых точках McDonald’s.

Заражение кишечной палочкой могут вызвать такие продукты, как недожаренное или недоваренное мясо, непастеризованые молоко и соки, сырые фрукты и овощи, приправы и загрязнённая вода. Заболевание сопровождается диареей, рвотой и болями в животе, но может протекать бессимптомно.

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