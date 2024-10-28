Кошки на улицах черногорского курорта Котор – обычное зрелище. Местные жители их подкармливают и пускают в..

Город кошек в Черногории изменил свой подход к заботе о животных

Кошки на улицах черногорского курорта Котор – обычное зрелище. Местные жители их подкармливают и пускают в дом, когда холодно. Котор даже называют городом кошек, и это ещё один плюс для привлечения туристов.

[Эйприл Кинг, защитница животных из США]:

«Все говорят: «Приезжайте в гости, если вам нравятся кошки». Мы с друзьями приехали сюда на два дня. И я просто хотела внести вклад в местную программу стерилизации».

Защитница животных из США Эйприл Кинг обнаружила, что кошек здесь никто не стерилизует. Тогда решила взять дело в свои руки.

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[Эйприл Кинг, защитница животных из США]:

«Если думать о благополучии животных в такой большой популяции, то надо начать с основ и взять популяцию под контроль, чтобы сообществу было по силам заботиться о кошках и собаках».

Женщина основала благотворительный фонд Kotor Kitties. Он собирает пожертвования, а потом оплачивает стерилизацию бездомных кошек.

[Эйприл Кинг, защитница животных из США]:

«Если кормишь даже бродячих кошек, всё равно к ним привязываешься. Поэтому, когда страдает животное, страдает и тот, кто это видит».

За последние шесть лет фонд оплатил стерилизацию 13 тысяч кошек в Которе и его окрестностях. Он также ищет хозяев стерилизованным животным. Фонду частично помогают финансами местные власти.

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