В Израиле запретили деятельность БАПОР, которое помогает палестинским беженцам

Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам или БАПОР запретили вести деятельность в Израиле. Соответствующее решение..

Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам или БАПОР запретили вести деятельность в Израиле. Соответствующее решение принял Кнессет.

Авторы законопроекта говорят, что сотрудники организации причастны к нападению на Израиль 7 октября прошлого года, а также что в БАПОР работают члены ХАМАС и других террористических организаций.

В августе ООН уволила девятерых сотрудников агентства, которые возможно были причастны к нападению на Израиль. Кроме того, было подтверждено, что в БАПОР работал командир ХАМАС в Ливане, погибший в сентябре в результате израильского удара.

[Шаррен Хаскель, соавтор закона]:

«Если ООН не желает очистить эту организацию от террористов, от активистов ХАМАС, то мы должны принять меры, чтобы эти люди больше никогда не смогли причинить вред нашему народу». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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БАПОР оказывает помощь палестинским беженцам в Сирии, Ливане, Иордании, Иерусалиме, на Западном Берегу и в секторе Газа. Услуги касаются сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и оказания чрезвычайной помощи. При этом израильские военные говорят, что ХАМАС использует инфраструктуру БАПОР в Газе в своих целях.

[Шаррен Хаскель, соавтор закона]:

«Мы увидели, что ХАМАС захватил объекты ООН в Газе: школы, больницы и штаб-квартиры. Он использовал их в качестве военных баз, чтобы прятать боеприпасы и фактически вести террористическую деятельность с помощью объектов ООН».

Между тем в ООН считают, что новый закон ухудшит гуманитарную ситуацию в Газе. Обеспокоенность также выразили главы МИД Франции, Германии, Великобритании, Японии, Канады, Австралии, Южной Кореи и США.

[Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента США]:

«Мы ясно дали понять Израилю, что необходимо доставлять гуманитарную помощь гражданским лицам. Гражданское население нужно защитить».

Тем временем «Хезболла», действующая в Ливане, в понедельник снова обстреляла израильские территории. Система ПВО «Железный купол» за один день перехватила более 100 ракет.

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