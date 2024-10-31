Питомцы Лондонского зоопарка играют с тыквами и празднуют Хэллоуин

Оранжевые тыквы с забавными гримасами добавили ярких ощущений азиатским львам в Лондонском зоопарке. В первую очередь..

Оранжевые тыквы с забавными гримасами добавили ярких ощущений азиатским львам в Лондонском зоопарке. В первую очередь это развлечение для семимесячных Мали, Сьяни и Шанти, которые ещё ни разу не отмечали Хэллоуин. А их мама Арья и папа Бхану просто наблюдают за игрой.

Смотрители говорят, что такая забава важна для львят. Они учатся прыгать, атаковать жертву и переворачивать предметы. Чтобы тыквы больше привлекали, их посыпают приправами.

[Эми Маккилоп, смотрительница]:

«Львята играют и хорошо проводят время. Но игра – это обучение жизненно важным навыкам».

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Мали и Сьяни – самцы, а Шанти – самка. Характеры у львят разные.

[Эми Маккилоп, смотрительница]:

«Мали немного независимее. Он любит уединение. А Сьяни очень общительный. Ему хочется быть впереди всех. Наша самка Шанти очень умная и неторопливая. Она выжидает, а потом отбирает еду у мальчиков, когда те отвлекаются. Она умная и очень похожа на свою маму».

Хэллоуин отмечают и другие питомцы зоопарка. Три яркие тыквы получили сурикаты Фрэнк, Пенни и Дракула. И хотя угощение есть для каждого, чужая тыква порой кажется вкуснее.

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