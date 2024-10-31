Сеул: КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности

Северная Корея могла провести испытание новой твердотопливной баллистической ракеты большой дальности. Об этом заявил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

[Ли Сон Чон, представитель армии Южной Кореи]:

«Наши военные обнаружили баллистическую ракету большой дальности, которую запустили в Восточное море из Пхеньяна около семи утра. КНДР запустила баллистическую ракету под большим углом. Она попала в Восточное море, пролетев около тысячи километров».

Япония заявила, что в этот раз ракета пролетела максимально далеко и высоко, по сравнению с предыдущими. Правительство предположило, что это может быть новый тип ракет.

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[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь Кабинета министров Японии]:

«Баллистическая ракета, запущенная на этот раз, пролетела около 86 минут. Это самый длинный полёт среди всех ракет, запущенных в прошлом. Максимальная высота полёта составляла более 7000 километров. Это тоже больше всего в истории».

Северная Корея также подтвердила запуск. СМИ страны объявили, что его провели по приказу Ким Чен Ына, который сказал, что это была демонстрация «воли страны к противодействию противникам».

В предыдущий раз КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету в декабре прошлого года. Тогда Hwasong-18, работающую на твёрдом топливе, также запустили под большим углом. Полётное время той ракеты соответствовало потенциальной дальности в 15 тысяч километров. Этого расстояния достаточно, чтобы достать любую точку материковой части США.

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