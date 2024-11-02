Первый в мире деревянный спутник запустят на земную орбиту японские учёные

Первый в мире деревянный спутник скоро запустят в космос. Аппарат разработали Киотский университет и японская лесообрабатывающая..

Первый в мире деревянный спутник скоро запустят в космос. Аппарат разработали Киотский университет и японская лесообрабатывающая компания Sumitomo Forestry. Спутник называется LignoSat. Ligno в переводе с латыни – деревянный.

Над созданием аппарата начали работать четыре года назад. В разработке участвовал бывший японский астронавт Такао Дои. Он летал в космос на американский кораблях «Шаттл».

[Такао Дои, бывший астронавт и учёный]:

«До сих пор ни одна страна не планировала использовать древесину в освоении космоса. Использование древесины открывает людям путь к достижению экологичного и вечного развития в космосе. И я хочу, чтобы люди во всём мире узнали о таком подходе».

Спутник представляет собой куб с ребром 10 сантиметров и толщиной стенки примерно 5 миллиметров. Его вес – один килограмм. Около месяца уходит на изготовление стенок. Ещё год требуется на установку плат, сборку и тестирование. Кстати, собирают спутник традиционным способом японских ремесленников – без шурупов и клея.

[Кодзи Мурата, сотрудник Киотского университета]:

«Корпус спутника сделан из японской хоноки – разновидности магнолии. Эту древесину легко обрабатывать. Она износостойкая и прочная, поэтому из неё обычно делают такие предметы, как ножны для мечей и японские деревянные сандалии».

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Японские исследователи считают, что древесина в космосе будет служить долго, поскольку там ей не угрожают влага и пожары. К тому же, возвращаясь на Землю, деревянный спутник не вредит экологии. А обычные спутники загрязняют атмосферу, поскольку при их сгорании в неё попадают мелкие частицы металла.

Японский аппарат прошёл сертификацию НАСА. Спутник сначала доставят на МКС, а потом запустят на орбиту. Он пробудет там полгода. За это время учёные проверят, способен ли деревянный аппарат выдержать экстремальные условия.

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