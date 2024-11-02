Аттик Ур Рехман твёрдо идёт за своей мечтой. Он хочет стать первым профессиональным сёрфером Пакистана. Но..

Группа сёрферов на юге Пакистана гоняется за волнами и своими мечтами

Аттик Ур Рехман твёрдо идёт за своей мечтой. Он хочет стать первым профессиональным сёрфером Пакистана. Но преград на его пути немало. Его отец беспокоится, что молодой человек таким занятием не сможет заработать на жизнь. Кроме того, сёрферам в Карачи негде купить доски и другое оборудования, а пляжи и воды у берега заполнены мусором.

Отец Аттика – рыбак. Для своей семьи из десяти человек он зарабатывает около 100 долларов в месяц. Мужчина надеялся, что сын тоже пойдёт по его стопам. Но Аттик сказал, что хочет заниматься только сёрфингом.

[Аттик Ур Рехман, основатель группы сёрферов]:

«Мы учимся сами, у нас нет тренера. Мы просто учимся, просматривая какие-то видео, просматривая видео и наших любимых сёрферов, профессиональных сёрферов. Я просто учусь у них».

Нередко бедные жители Карачи подрабатывают на пляжах спасателями. Аттик тоже этим занимался. Но потом бросил и сосредоточился только на сёрфинге. Уже в девять лет он основал сообщество, которое назвал «Сёрферы Булледжи».

Для Пакистана это новый вид спорта. Здесь все в основном увлекаются крикетом и хоккеем.

[Аттик Ур Рехман, основатель группы сёрферов]:

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«Невозможно достать доски, потому что нет магазинов, оборудования. На самом деле, никто не знает, что это. Многие говорят: «Что вы делаете? Это скейтборд?»».

Сегодня его группа насчитывает около 50 человек. Большинство – из близлежащих деревень. Самому младшему – восемь лет.

[Муджахид Балоч, сёрфер]:

«В моей деревне никто никого не учил плавать или кататься на сёрфе. Все учатся сами. Я наблюдал, как кто-то занимается сёрфингом, и сам этому научился, а потом показал другим».

Засушливая береговая линия Пакистана протяженностью 1000 километров плохо подходит для сёрфинга, поскольку ветры редко создают подходящие волны.

Не удивительно, что молодые люди используют каждую возможность постоять на доске. Причём, каждый очень бережёт свой сёрф.

[Муджахид Балоч, сёрфер]:

«Если доска сломается, мы будем её чинить. Мы починим её независимо от того, сломана она посередине или сбоку. Тут купить новую доску невозможно».

В Международную ассоциацию сёрфинга входит 116 стран. Пакистана среди них пока нет.

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