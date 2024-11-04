Туманность Тёмного волка снял телескоп Европейской южной обсерватории

Европейская южная обсерватория представила завораживающую фотографию туманности Тёмного волка. Это космическое облако создаёт иллюзию силуэта, похожего на хищника. Его обнаружили в созвездии Скорпиона, недалеко от центра Млечного Пути.

[Луис Чаварриа Гарридо, астроном]:

«Интересно представить к Хэллоуину что-то, что связано с этим днём. Так, среди множества снимков, сделанных за эти годы с помощью телескопов, есть один, где видно молекулярное облако в форме волка, которое выглядит чёрным на ярком фоне. Это может быть оборотень. Мы посчитали его подходящим для этого момента».

Туманность Тёмного волка находится очень далеко от Земли – на расстоянии более 5000 световых лет.

Астрономы изучают молекулярные облака, поскольку в них часто видят новые зарождающиеся звёзды. Эти холодные облака космической пыли настолько плотные, что заслоняют свет звёзд и других объектов позади них.

[Луис Чаварриа Гарридо, астроном]:

«Мы ищем планеты с пригодными для жизни условиями, планеты, похожие на Землю, примерно такого же размера и, как мы надеемся, с жидкой водой. Кроме того, на них должна быть атмосфера, которая могла бы быть пригодной для жизни человека в будущем».

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Изображение охватывает область на небе, которая равна четырём полным Лунам. Но на самом деле это часть ещё большей туманности под названием Gum 55.

Изображение размером 283 миллиона пикселей сделал телескоп в обсерватории «Паранал» в Чили.

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