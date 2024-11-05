Пакистанцы в Лахоре призывают защитить их от грязного воздуха

Пакистанцы в Лахоре призывают власти принять более действенные меры, чтобы защитить здоровье людей. Недавно город вновь..

Пакистанцы в Лахоре призывают власти принять более действенные меры, чтобы защитить здоровье людей. Недавно город вновь занял первое место в списке мегаполисов с самым грязным воздухом в мире. Уровень загрязнения достиг показателя в 1900 пунктов согласно рейтингу швейцарской компании IQAirё. Это антирекорд для Лахора.

Власти приняли чрезвычайные меры, в том числе закрыли школы. Они также отдали распоряжение работать из дома. Однако люди считают, что этого недостаточно. Хотя ситуация немного улучшилась, но город по-прежнему окутан густым смогом. Уровень загрязнения превышает отметку в 560 пунктов, что крайне опасно для здоровья. Концентрация вредных частиц PM2,5 в 71 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ.

[житель Лахора]:

«Смог приносит болезни и страдания в каждую семью, включая мою. У моих детей кашель и болит горло. Такое распространено в нашем районе». [житель Лахора]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сейчас здесь сильный смог, и загрязнение воздуха на тревожном уровне. Из-за этой токсичности начинаются кашель и проблемы с дыханием, что несёт большой риск для здоровья. Мы призываем власти принять меры, чтобы защитить людей».

Лахор – второй по величине город Пакистана после Карачи. В 2022 году он занял первое место в мире по уровню загрязнения воздуха. Здесь почти постоянно смог. Причём в холодные месяцы ситуация ухудшается. Причина в температурной инверсии. При этом явлении температура воздуха в высоких слоях атмосферы выше, чем в нижних. Более холодный воздух не может подняться вверх, и у поверхности земли скапливается загрязнение.

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