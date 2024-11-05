Трагедия с десятками жертв в Гималаях: автобус сорвался в ущелье

Трагедия в Гималаях в индийском штате Уттаракханд. Здесь пассажирский автобус сорвался в ущелье глубиной 60 метров...
Дата загрузки: 2024-11-05
Трагедия в Гималаях в индийском штате Уттаракханд. Здесь пассажирский автобус сорвался в ущелье глубиной 60 метров. Жертв, как минимум, 36.
Некоторым пассажирам удалось спастись – их выбросило из автобуса во время падения. Они и сообщили о ДТП.
В полиции Уттаракханда заявили, что спасательная операция завершена.
[Абхинав Кумар, глава полиции Уттаракханда]:
«Мы проверяем имена и адреса погибших. Некоторых пострадавших пассажиров также доставили в государственную больницу в Ришикеше. Остальных лечат в Рамнагаре».
Как сообщают индийские СМИ, автобус следовал из Гархвала в Рамнагар. Внутри находилось не менее 42 пассажиров. По первоначальной информации, транспортное средство занесло во время движения.
Почему это произошло, пока неизвестно. Министр штата в своём сообщении в соцсети пообещал провести расследование.
Подобные инциденты с десятками жертв в Индии происходят почти ежемесячно. Причина – в плохом состоянии дорог и машин, сложном ландшафте и некомпетентности водителей.
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