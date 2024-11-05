Трагедия в Гималаях в индийском штате Уттаракханд. Здесь пассажирский автобус сорвался в ущелье глубиной 60 метров...

Трагедия с десятками жертв в Гималаях: автобус сорвался в ущелье

Трагедия в Гималаях в индийском штате Уттаракханд. Здесь пассажирский автобус сорвался в ущелье глубиной 60 метров. Жертв, как минимум, 36.

Некоторым пассажирам удалось спастись – их выбросило из автобуса во время падения. Они и сообщили о ДТП.

В полиции Уттаракханда заявили, что спасательная операция завершена.

[Абхинав Кумар, глава полиции Уттаракханда]:

«Мы проверяем имена и адреса погибших. Некоторых пострадавших пассажиров также доставили в государственную больницу в Ришикеше. Остальных лечат в Рамнагаре». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Как сообщают индийские СМИ, автобус следовал из Гархвала в Рамнагар. Внутри находилось не менее 42 пассажиров. По первоначальной информации, транспортное средство занесло во время движения.

Почему это произошло, пока неизвестно. Министр штата в своём сообщении в соцсети пообещал провести расследование.

Подобные инциденты с десятками жертв в Индии происходят почти ежемесячно. Причина – в плохом состоянии дорог и машин, сложном ландшафте и некомпетентности водителей.

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