В Дании выпустили первую монету с портретом нового короля Фредерика X

В Дании впервые выпустили монеты с портретом нового короля Фредерика X. Он взошёл на трон в..

В Дании впервые выпустили монеты с портретом нового короля Фредерика X. Он взошёл на трон в январе после отречения своей матери – королевы Маргрете II.

Номинал памятной монеты – 20 крон. В обращение поступит примерно миллион экземпляров.

[Нильс Каас, сотрудник Национального банка Дании]:

«В этот день мы выпускаем памятную монету, посвящённую восшествию на престол нашего нового короля и отречению от престола нашей бывшей королевы Маргрете II».

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На аверсе изображён портрет Фредерика X. По кругу идёт надпись с именем короля и годом выпуска монеты. Ниже написан девиз монарха: «Едины и преданы делу Королевства Дания».

На реверсе размещён портрет Маргрете II. Здесь также указаны её имя, титул и годы правления. Под портретом выгравирован номинал монеты.

Разработка началась вскоре после того, как королева объявила о планах отречься от престола.

[Нильс Каас, сотрудник Национального банка Дании]:

«Думаю, все мы очень удивились 31 декабря прошлого года. Вечером, в начале седьмого, королева во время новогодней речи объявила о своём отречении».

Национальный банк Дании выпустит и другие монеты в честь нового короля.

[Нильс Каас, сотрудник Национального банка Дании]:

«Мы стремимся в следующем году выпустить больше монет с портретами и мотивами, связанными с новым королём. Это будут монеты номиналом в одну, две, пять и десять крон».

Королева Маргрете II взошла на трон 14 января 1972 года после смерти своего отца короля Фредерика IX. Она официально отреклась от престола 14 января этого года, уступив трон старшему сыну Фредерику X.

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