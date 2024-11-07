Историю творческого соперничества Микеланджело и да Винчи отразила выставка в Лондоне

Это Мадонна Таддеи – единственная мраморная скульптура Микеланджело в Великобритании. Работа выполнена в круглом формате тондо, характерном для итальянских мастеров. Хотя скульптура не завершена, она отражает идеальную технику мастера.

Микеланджело работал над этим творением примерно в 1504 году во Флоренции. В то же время там создавал шедевры Леонардо да Винчи. Работы легендарных мастеров представляют на выставке в Королевской академии художеств в Лондоне.

[Пер Рамберг, главный куратор выставки]:

«Они несколько лет идут ноздря в ноздрю. Это два титана эпохи итальянского Возрождения. Они очень завидуют друг другу и не особо друг друга любят. Это разные личности с разными характерами и разным стилем. В те годы Микеланджело создаёт своего Давида. Да Винчи начинает писать Мону Лизу. Эти волнующие события мы считаем началом Высокого Ренессанса».

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Возможно, соперничество между Микеланджело и да Винчи достигло пика в 1503–1504 годах. В то время правительство Флоренции попросило одного создать фреску с изображением битвы при Кашине, а другого – со сценами сражения при Ангиари. Эскизы к этим работам входят в экспозицию выставки.

В то же время на флорентийскую сцену выходит юный Рафаэль Санти. Он на 31 год моложе да Винчи и всего на 8 – Микеланджело.

[Пер Рамберг, главный куратор выставки]:

«Ему чуть за 20. Он приезжает во Флоренцию между 1504-м и 1508-м годом. И в 1504 году все трое пересекаются. Рафаэль смотрит двум мастерам через плечо, говорит, что хочет у них поучиться. И мы можем проследить по картинам на этой выставке, как всё развивается. Рафаэль берёт у них мотивы, а затем по-своему интерпретирует, играет с ними и превращает их в собственное творение».

Влияние да Винчи и Микеланджело прослеживается в таких работах Рафаэля, как «Мадонна Эстерхази» и «Мадонна Бриджуотер». При этом его творения отличаются простотой композиции и ясностью форм.

Микеланджело, да Винчи и Рафаэль – это три самых важных имени в истории искусства эпохи Возрождения.

[Эстель Ловатт, художественный критик]:

«Соперничая друг с другом, они также улучшают своё мастерство, стремясь достичь большой популярности. Так что это было очень интересно. Они всё делали по-разному».

Выставка работ легендарных мастеров продлится до 16 февраля.

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