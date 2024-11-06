«Я увидел вспышку белого света»: в перуанских футболистов ударила молния во время матча

В перуанском городе Уанкайо прощаются с футболистом, погибшим от удара молнии. Он участвовал в матче между..

В перуанском городе Уанкайо прощаются с футболистом, погибшим от удара молнии. Он участвовал в матче между местными командами, который проходил на стадионе в Андах.

После первого удара молнии игру остановили. Футболисты начали уходить с поля, и в это время молния ударила во второй раз. Упали несколько человек. Самые тяжёлые травмы получил футболист Хосе де ла Крус. По дороге в больницу он скончался.

[Эдельмира Чокка Ченте, вдова погибшего футболиста]:

«Он сказал мне, что выиграет, а после матча сфотографируется со мной. Он был уверен в победе, но умер».

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Ожоги получили ещё пять футболистов. Один из них в критическом состоянии. Двоих уже выписали из больницы. В числе выживших – Хуан Чокка Льякта.

[Хуан Чокка Льякта, выживший после удара молнии]:

«Я увидел вспышку белого света. Потом потерял сознание, вот и всё. Больше ничего не помню».

Футболист благодарит судьбу за то, что выжил.

[Хуан Чокка Льякта, выживший после удара молнии]:

«Бог дал мне второй шанс, чтобы я продолжал заботиться о семье и всех, кто меня окружает».

Это не первый случай, когда во время футбольного матча в Перу в поле ударила молния. Но впервые такой инцидент закончился гибелью человека. Однако смертельные случаи бывали в других странах. Так, в 2018 году молния во время матча ударила в футболиста из ЮАР. Он скончался от травм.

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