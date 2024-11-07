Рабочие завода Boeing прекратили забастовку

Рабочие завода Boeing прекратили семинедельную забастовку, которая остановила большую часть производства самолётов и усугубила финансовый кризис в компании.

Профсоюз рабочих принял новое предложение. Он сообщил, что 59% его членов проголосовали за новый контракт, который включает в себя повышение заработной платы на 38% в течение четырёх лет.

Ранее два предыдущих предложения руководства профсоюз отклонил.

Стачку объявил крупнейший профсоюз Boeing. Она стала первой для компании за последние 16 лет.

С 13 сентября бастовало около 33 тысяч сотрудников, работавших над самым продаваемым самолётом 737 MAX, а также широкофюзеляжными самолётами 767 и 777. Они требовали повышения заработной платы на 40% и восстановления пенсии с установленными выплатами, которую они потеряли десять лет назад из-за нового пенсионного плана.

Президент Джо Байден и исполняющая обязанности министра труда Джули Су, которая содействовала переговорам, поздравили работников и компанию с достигнутым результатом.

Теперь Boeing потребуется несколько недель, чтобы нарастить производство самолётов и увеличить денежный поток. При этом ожидается, что выпуск 737 MAX в течение некоторого времени будет происходить с задержками и не достигнет цифры в 38 самолётов в месяц, как планировала компания до забастовки.

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