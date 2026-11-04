В Грузии туристам доставляют шашлыки на дронах

Изобилие еды и свежий хлеб – неотъемлемые атрибуты ежегодного праздника урожая в Грузии. В этот раз..

Изобилие еды и свежий хлеб – неотъемлемые атрибуты ежегодного праздника урожая в Грузии.

В этот раз город Сигнахи решил порадовать туристов и местных жителей ещё и высокотехнологичным обслуживанием: шашлык здесь доставляют на дронах – прямо с мангала к столу. Так что можно насладиться едой на возвышенности, любуясь видами Кавказского хребта.

Сигнахи расположен в самом сердце исторической области Кахетия. Каждый год здесь проходит масштабный городской фестиваль, а праздник урожая — важная его часть. Местные производители предлагают еду, приготовленную традиционными способами, например, чурчхелу.

[Эка, продавщица]:

«Мы очистили грецкие орехи, приготовили татару и покрыли ею чурчхелу». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Здесь также можно увидеть реконструкцию грузинской свадебной церемонии – танец жениха и невесты под многоголосое мужское пение.

Кстати, Сигнахи называют «городом любви». Вот уже почти 20 лет здесь, в здании XIX века, работает Дворец бракосочетаний, где можно в любое время суток зарегистрировать брак без предварительной подачи документов.

Во время фестиваля также проходят спортивные и детские мероприятия, дегустации и выступления фольклорных коллективов. Завершается праздник концертом.

Сигнахи считается одним из главных туристических центров Кахетии. Город известен исторической архитектурой, мощёными улицами и крепостной стеной. Расположен на возвышенности над Алазанской долиной. В ясную погоду отсюда виден Большой Кавказ.

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