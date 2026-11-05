Зимнее восхождение без кислорода: альпинист готовится покорить Эверест по сложному маршруту

Немецкий альпинист готовится к сложной экспедиции в Непале: он попытается покорить Эверест зимой по труднодоступному Западному..

Немецкий альпинист готовится к сложной экспедиции в Непале: он попытается покорить Эверест зимой по труднодоступному Западному гребню.

Йост Кобуш из города Боргхольцхаузен уже трижды – в 19-м, 21-м и 24-м годах – пытался взойти на Эверест, но из-за сильных ветров не смог подняться выше отметки в 7540 метров.

Ещё никому не удавалось успешно пройти маршрут по Западному гребню в суровый зимний период. А в целом на вершину Эвереста зимой поднимались лишь 14 человек, причём по другим маршрутам.

Западный гребень – это горный хребет на Эвересте со сложными скальными и ледовыми участками. В отличие от этого на популярных маршрутах на большей части пути используют подготовленные трассы и закреплённые верёвки.

[Йост Кобуш, альпинист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Альпинист планирует совершить восхождение на пик высотой 8849 метров в одиночку, то есть выше базового лагеря его не будут сопровождать. Он также намерен обойтись без кислородных баллонов.

[Йост Кобуш, альпинист]:

«Мне по душе альпинизм, представляющий собой исследование. Это посещение мест, где ещё никто не бывал, восхождения на непокорённые вершины, прокладывание новых маршрутов или попытки сделать зимой то, о чём мы даже не знаем, возможно ли это в принципе. В конце концов, если кто-то уже совершил что-то, зачем повторять? Это уже сделано».

Альпинист приехал в Непал в начале октября, чтобы пройти акклиматизацию и подготовиться к восхождению. Экспедиция запланирована на конец декабря.

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