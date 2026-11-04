Серия угроз взрыва вызвала сбой в авиасообщении в Европе

Ложные сообщения об угрозах взрывов вызвали сбой в авиасообщении в разных странах Европы. Несколько рейсов пришлось..

Ложные сообщения об угрозах взрывов вызвали сбой в авиасообщении в разных странах Европы. Несколько рейсов пришлось перенаправить, а один аэропорт временно закрывали. Взрывных устройств на проверенных самолётах не обнаружили.

В целом угрозы поступили в отношении семи авиалайнеров. В их числе два самолёта, следовавших в Варшаву из Лондона и Копенгагена, два рейса Ryanair из Дублина и Лиссабона в Рим, самолёт этой же авиакомпании, летевший из Манчестера в Мурсию, а также два борта, направлявшихся в Софию из Бергамо и Дублина.

В Польше приостанавливал работу аэропорт Модлин. В Италии после сообщения о заложенном взрывном устройстве рейс из Дублина сопровождали итальянские истребители. В Испании воздушное судно и багаж обследовали полицейские с собаками. Взрывчатки нигде не обнаружили.

О таком же результате после проверки сообщил министр транспорта и коммуникаций Болгарии.

[Георги Пеев, министр транспорта Болгарии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Также поступила угроза взрыва на круизном лайнере Crown Iris, который ходит под флагом Панамы. Судно готовилось отправиться из греческого порта на острове Сирос в израильскую Хайфу. На борту лайнера находилось 940 пассажиров и почти 600 членов экипажа. Береговая охрана и частный водолаз обследовали судно. Первоначальная проверка не выявила взрывчатки, однако планируют провести дополнительный осмотр.

В последние два года заходы Crown Iris в греческие порты неоднократно сопровождались протестами пропалестинских активистов. В 2025 году демонстрация в порту Сироса помешала пассажирам сойти на берег. В итоге лайнер отправился на Кипр.

Ни одна организация или группа пока не взяла на себя ответственность за серию фейковых сообщений.

Эксперты в области авиационной безопасности считают, что характер этих инцидентов может указывать на скоординированную гибридную операцию, направленную на дестабилизацию работы европейской инфраструктуры. При этом пока не установлено, кто стоит за сообщениями об угрозах взрывов и связаны ли все случаи между собой.

Днём ранее также произошла кибератака на супермаркеты в Евросоюзе. Она привела к порче продуктов в десятках магазинов в семи странах.

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