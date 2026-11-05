Для многих россиян рост коммунальных платежей стал новым инфляционным ударом

В Москве учительница истории Полина Ибрагимова испытала шок, получив квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Общая сумма превысила половину её зарплаты.

Сначала Полина подумала, что, возможно, её дети слишком долго плескались в горячей ванне. Однако, внимательно изучив счета, обнаружила, что резко подорожали тарифы на коммунальные услуги.

Полина работает в частной школе неполный день, а также даёт индивидуальные уроки. Говорит, что из-за подорожания жизни ей приходится повышать цены на свои услуги.

[Полина Ибрагимова, жительница Москвы]:

«Но объяснить, что образовательные услуги тоже дорожают, когда всё дорожает, не всегда легко, и отчасти поэтому некоторых учеников я теряю, потому что они не согласны на повышение цен». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Рост платежей за ЖКУ происходит на фоне инфляции. Расходы у людей увеличиваются, и для многих семей это всё ощутимее. Полина говорит, что больше всего цены выросли на образование и продукты.

[Полина Ибрагимова, жительница Москвы]:

«Вот тут мне прямо приходится ужиматься и перепридумывать наши запросы на бюджеты попроще. Покупать целую курицу и разделывать её и откладывать, и замораживать бульон. Короче говоря, я начинаю себя чувствовать домохозяйкой из Советского Союза, которая использует всякие лайфхаки».

За последние четыре года стоимость коммунальных услуг в России выросла более чем на 50%. В текущем году было два повышения: 1 января – на 1,7% и 1 октября – в среднем на 9,9%, но по регионам рост различается. Он составляет от 8 до 22 процентов.

Россияне привыкли к ежегодной индексации тарифов на отопление, воду и электроэнергию, призванной компенсировать инфляцию. Федеральное правительство задает общие ориентиры, а окончательные размеры повышения определяют региональные власти.

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