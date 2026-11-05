По бразильскому городу Маринга пронёсся торнадо

Торнадо пронёсся по городу Маринга на севере штата Парана в Бразилии. Разрушены склады, сорваны крыши с домов и коммерческих зданий, повалено более 300 деревьев.

[Розели, владелица бизнеса]:

«Я скажу так: мы легли спать, имея что-то, а когда проснулись, уже ничего не осталось».

[бизнесмен]:

«Здесь будто взорвалась бомба! Такое даже представить себе невозможно!»

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[местная жительница]:

«Мы так ошеломлены, что даже не знаем, с чего начать».

[Валерия, хозяйка супермаркета]:

«Ситуация срочная. Если электричество не восстановят сегодня, то к завтрашнему дню товар придётся выбросить».