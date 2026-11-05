По бразильскому городу Маринга пронёсся торнадо

Торнадо пронёсся по городу Маринга на севере штата Парана в Бразилии. Разрушены склады, сорваны крыши с..
Дата загрузки: 2026-11-05
Торнадо пронёсся по городу Маринга на севере штата Парана в Бразилии. Разрушены склады, сорваны крыши с домов и коммерческих зданий, повалено более 300 деревьев.
[Розели, владелица бизнеса]:
«Я скажу так: мы легли спать, имея что-то, а когда проснулись, уже ничего не осталось».
[бизнесмен]:
«Здесь будто взорвалась бомба! Такое даже представить себе невозможно!»
[местная жительница]:
«Мы так ошеломлены, что даже не знаем, с чего начать».
[Валерия, хозяйка супермаркета]:
«Ситуация срочная. Если электричество не восстановят сегодня, то к завтрашнему дню товар придётся выбросить».
Бразильская метеослужба классифицировала шторм как F2 по шкале Фудзиты. Скорость ветра составляла от 180 до 250 километров в час.
[Рейнальдо Кнейб, метеоролог]:
«Разрушения подтверждают, что через муниципалитет Маринга прошёл торнадо. Параметры, которые мы использовали для идентификации явления, его признаки и ущерб включали поваленные деревья, выкорчеванные большие деревья, а также деревья, сломанные пополам, то есть у которых была срезана только крона. Кроме того, наблюдалось полное обрушение каменных сооружений, разрушение целых складов и прочее».
По данным местных СМИ, около 35 000 домов по-прежнему остаются без электричества.
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