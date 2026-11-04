Циклон «Мурасу» обрушился на восточное побережье Индии. Это второй шторм для региона за неделю. Сильнее всего..

На индийский штат Андхра-Прадеш обрушился второй циклон за неделю

Циклон «Мурасу» обрушился на восточное побережье Индии. Это второй шторм для региона за неделю. Сильнее всего страдают штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад.

Тысячи жителей эвакуировали.

[Н. Нагаратна, директор метеодепартамента шт. Андхра-Прадеш]:

«Порывы ветра достигают 100–110 километров в час, а порой и 120».

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Ветер валил деревья и электрические столбы.

[местный житель]:

«Мы не знаем, как называется этот циклон, но последствия тяжёлые. Несколько лодок разбиты, и даже дома с жестяными крышами получили серьёзные повреждения. Мы никогда раньше не сталкивались с таким сильным циклоном. Мы понесли огромные потери».

Власти начали эвакуацию тысяч людей в понедельник и планировали переместить около 30 000 человек в безопасные районы Андхра-Прадеш.

При этом, по данным властей, сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

«Мурасу» сформировался над Бенгальским заливом – регионом, где часто возникают тропические циклоны, приносящие смертоносные штормы на восточное побережье Индии.

Около недели назад на Андхра-Прадеш обрушился циклон «Арнаб», который был классифицирован как очень сильный циклонический шторм. Его жертвами стали не менее шестерых человек.

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