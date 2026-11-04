На индийский штат Андхра-Прадеш обрушился второй циклон за неделю

Циклон «Мурасу» обрушился на восточное побережье Индии. Это второй шторм для региона за неделю. Сильнее всего..
Дата загрузки: 2026-11-04
Циклон «Мурасу» обрушился на восточное побережье Индии. Это второй шторм для региона за неделю. Сильнее всего страдают штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад.
Тысячи жителей эвакуировали.
[Н. Нагаратна, директор метеодепартамента шт. Андхра-Прадеш]:
«Порывы ветра достигают 100–110 километров в час, а порой и 120».
Ветер валил деревья и электрические столбы.
[местный житель]:
«Мы не знаем, как называется этот циклон, но последствия тяжёлые. Несколько лодок разбиты, и даже дома с жестяными крышами получили серьёзные повреждения. Мы никогда раньше не сталкивались с таким сильным циклоном. Мы понесли огромные потери».
Власти начали эвакуацию тысяч людей в понедельник и планировали переместить около 30 000 человек в безопасные районы Андхра-Прадеш.
При этом, по данным властей, сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
«Мурасу» сформировался над Бенгальским заливом – регионом, где часто возникают тропические циклоны, приносящие смертоносные штормы на восточное побережье Индии.
Около недели назад на Андхра-Прадеш обрушился циклон «Арнаб», который был классифицирован как очень сильный циклонический шторм. Его жертвами стали не менее шестерых человек.
Короткая ссылка на эту страницу: