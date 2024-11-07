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1500 пассажиров застряли в аэропорту Буэнос-Айреса из-за стачки грузчиков

1500 пассажиров застряли в аэропорту Буэнос-Айреса из-за стачки грузчиков

Сотни пассажиров застряли в международном аэропорту в Буэнос-Айресе из-за забастовки грузчиков. В здании повсюду скапливается багаж...

Дата загрузки: 2024-11-07

1500 пассажиров застряли в аэропорту Буэнос-Айреса из-за стачки грузчиков

Сотни пассажиров застряли в международном аэропорту в Буэнос-Айресе из-за забастовки грузчиков. В здании повсюду скапливается багаж. Его нельзя ни сдать, ни получить. Рейсы задерживают либо отменяют. Люди вынуждены искать другие способы добраться до места назначения.

[пассажирка]:
«У меня рабочая поездка. Теперь надо менять маршрут. Я потеряла много времени и понесла дополнительные расходы. Пока не знаю, как решу эту проблему. Во-первых, хочу спасти свой чемодан, потому что его похитили (бастующие грузчики). Во-вторых, нужно перепланировать поездку».

[пассажир]:
«Мы запланировали поездку в Пуэрто-Игуасу, и у нас уже забронирован отель. Нам надо сдать багаж. Мы собирались путешествовать, а теперь нужно подумать, что делать дальше».

Пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни заявил, что бастующие члены профсоюзов сделали заложниками 1500 пассажиров. В безвыходной ситуации оказались целые семьи. Пресс-секретарь добавил, что людям пытается помочь служба безопасности аэропорта, и скоро к ней присоединится жандармерия.

[Мануэль Адорни, пресс-секретарь президента Аргентины]:
«Безумный профсоюз террористов месяцами хочет ставить под угрозу коммерческую воздушную систему Аргентины, чтобы не потерять свои привилегии. Правительство привлечёт их к ответственности за то, что они бросают людей на произвол судьбы и берут их в заложники, запугивают общественность и блокируют работу. Те, кто так поступает, за это заплатят».

В конце октября по Аргентине прокатились забастовки разных транспортных профсоюзов. В них участвовали и авиакомпании. Бастующие выступают против жёстких мер, призванных оздоровить экономику страны, а также против серии увольнений в государственных учреждениях.

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