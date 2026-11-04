В Бангкоке идёт подготовка к Королевскому параду барж

На верфи в Бангкоке завершаются последние приготовления к Королевскому параду барж. Мастера приводят в порядок роскошные..

На верфи в Бангкоке завершаются последние приготовления к Королевскому параду барж. Мастера приводят в порядок роскошные суда и крепят на них украшения.

Работы продлятся вплоть до самого торжества, которое намечено на 6 ноября. В этот день король Маха Вачиралонгкорн, королева Сутхида и другие члены королевской семьи поднимутся на борт судов, чтобы принять участие в параде по реке Чаупхрая.

Сейчас проходит генеральная репетиция. Более 50 украшенных лодок плавно движутся по воде, а гребцы синхронно работают вёслами.

[Сомчай Суваннасри, житель Бангкока]:

«Я хотел увидеть грандиозный парад королевских барж. Раньше никогда не видел – это впервые. Очень красиво. Даже генеральная репетиция выглядит очень великолепно и торжественно».

В местном торговом центре открылась выставка, на которой представлена копия королевской баржи. Даже уменьшенная модель выглядит впечатляюще. Посмотреть на неё приезжают из разных регионов Таиланда.

[Раттия Нимиткасемсупак, туристка]:

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«Это изумительно. Я горжусь тайской культурой. Она прекрасна, и, познакомившись с ней, иностранцы понимают, сколько замечательного у нас в Таиланде».

На выставке также представлены миниатюрные модели барж в стеклянных витринах.

Водный парад – это демонстрация тайских королевских традиций и глубокого уважения к монархии.

[Тонгтонг Чандрансу, эксперт по тайской культуре]:

«Тайцы гордятся этой традицией. Раньше в Таиланде было мало дорог, зато было много рек и каналов, поэтому люди передвигались на лодках. А парад королевских барж был прекрасной возможностью для народа развлечься и воочию увидеть величие короля».

Главным украшением торжества станет королевская баржа «Супханнахонг» – личное судно монарха, отличающееся наиболее роскошным убранством. Но сам праздник – нечто большее, чем просто грандиозное зрелище.

[Тонгтонг Чандрансу, эксперт по тайской культуре]:

«Это словно Таиланд в миниатюре, плывущий по воде».

Во время парада король отправится на королевской барже к Храму Утренней зари и преподнесёт буддийским монахам новые одеяния в честь праздника Катхин.

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