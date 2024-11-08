Ещё один дрон готов к запуску в распределительном центре в Кисуму в Кении. Он доставит ценный..

В Кении в отдалённые деревни доставляют лекарства от ВИЧ с помощью дронов

Ещё один дрон готов к запуску в распределительном центре в Кисуму в Кении. Он доставит ценный груз в отдалённую деревню. В специальном контейнере – медицинские принадлежности, лекарства от ВИЧ и наборы для тестирования.

[Сэмюэл Синека, фармацевт]:

«Пациентам с ВИЧ нужно принимать лекарства каждый день в определённое время. Несоблюдение этого правила может привести к вирусной резистентности».

Доставка наземным транспортом в отдалённые деревни занимает несколько дней, а иногда и больше, если идут дожди. Дрону требуется от 15 до 45 минут, чтобы долететь до места назначения.

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[Сэмюэл Синека, фармацевт]:

«Дожди сильно затрудняют доставку традиционным способом в больницы. Мы можем преодолеть все эти барьеры, используя воздушную логистику».

Ещё один плюс в доставке дронами в том, что медикам не нужно покидать медпункт и ехать в районный центр за лекарствами. Это важно, поскольку в таких учреждениях обычно один-два сотрудника.

Чтобы лекарства и медикаменты не пострадали при доставке, их тщательно упаковывают. Дрон сбрасывает груз, и он мягко приземляется с помощью небольшого парашюта.

В Кении первый случай ВИЧ-инфекции выявили в 1986 году. С тех пор в стране от этой болезни умерли более двух миллионов человек.

Медики проводят среди населения разъяснительную работу, а также призывают людей проходить тестирование. Эти меры помогают снизить уровень заболеваемости. Так, в 2000 году более 9% людей в возрасте от 15 до 49 лет были заражены ВИЧ. В 2021-м этот показатель снизился до 4,3%.

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