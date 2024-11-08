Праздничный ледовый каток открылся на знаменитой электростанции «Баттерси» в Лондоне

В рождественскую атмосферу уже можно окунуться на бывшей лондонской электростанции «Баттерси». Здесь открылся большой ледовый каток..

В рождественскую атмосферу уже можно окунуться на бывшей лондонской электростанции «Баттерси». Здесь открылся большой ледовый каток из трёх секций. В центре сверкает огнями ёлка.

[Джорджина Кларк, организатор мероприятий]:

«У нас, правда, особенная праздничная обстановка. Это и знаковый фон электростанции «Баттерси», и прекрасная 9-метровая рождественская ель».

Ледовым катком развлечения не ограничиваются. Гости могут покататься на освещённой огнями карусели или подняться на стеклянном лифте на смотровую площадку. Она находится на дымовой трубе на высоте 109 метров.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Джорджина Кларк, организатор мероприятий]:

«К нам приходит много местных жителей. Они наши основные посетители. Мы налаживаем связи с местным сообществом, которое очень любим. Но это касается и других людей, которые приезжают со всего Лондона».

Электростанцию «Баттерси» построили в 30-х годах прошлого века. Она обеспечивала электричеством пятую часть Лондона, в том числе Букингемский дворец и парламент. В начале 80-х станцию закрыли, но не забросили. Её превратили в общественное пространство для отдыха и развлечений. Теперь здесь работает более 120 магазинов, кафе, ресторанов и других заведений.

Короткая ссылка на эту страницу: