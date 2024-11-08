Затонуло судно: у берегов Южной Кореи ищут 12 рыбаков

Близ южнокорейского острова Чеджу затонуло 129-тонное рыболовное судно. Два человека погибли, ещё 12 продолжают искать. Такие..

Близ южнокорейского острова Чеджу затонуло 129-тонное рыболовное судно. Два человека погибли, ещё 12 продолжают искать. Такие данные приводят власти.

Судно вышло из порта поздно вечером в четверг на ловлю скумбрии. Сигнал бедствия поступил в береговую охрану рано утром в пятницу. Лодка находилась в 24 километрах от одного из островов. Как сообщается, прежде чем затонуть, она перевернулась. На помощь пришли находившиеся поблизости рыболовные суда.

[Чва Вон Пон, сотрудник пожарной службы]:

«Причина аварии расследуется. На данный момент найдены 15 человек из 27 находившихся на борту. У двоих из них остановилось сердце, а 13 получили лёгкие травмы».

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Среди спасённых есть иностранцы. В целом на борту их было одиннадцать. Двое погибших – граждане Южной Кореи.

Президент Юн Сок Ёль распорядился задействовать все имеющиеся ресурсы для проведения поисково-спасательной операции. В настоящее время в ней участвуют 11 судов и девять вертолётов спецслужб. Им помогают 13 гражданских судов.

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