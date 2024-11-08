Более 100 правительств разных стран обязались защитить детей от насилия

Более 100 правительств обязались остановить насилие над детьми в своих странах. Это обещание прозвучало на Всемирной..

Более 100 правительств обязались остановить насилие над детьми в своих странах. Это обещание прозвучало на Всемирной министерской конференции в Боготе. Мероприятие организовали Колумбия и Швеция совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ и специальным представителем ООН по вопросу о насилии в отношении детей.

Согласно исследованиям ВОЗ, более половины всех детей в мире в возрасте от 2 до 17 лет, то есть примерно один миллиард, страдают от той или иной формы насилия. Примерно трёх из пяти детей регулярно физически наказывают дома. Каждую пятую девочку и каждого седьмого мальчика подвергают сексуальному насилию. Ежегодно в результате убийств погибает примерно 40 000 детей.

[Лидия Матьоли, адвокат-правозащитник из Кении]:

«Переживших насилие игнорируют, не хотят слышать наши голоса, и никто их не усиливает. Поэтому сегодня, стоя здесь, я говорю от имени переживших насилие. И моя цель в том, чтобы все представленные здесь национальности начали интегрировать мудрость и опыт переживших насилие во все проекты, которые мы разрабатываем, чтобы защитить детей».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По оценкам ВОЗ, менее половины пострадавших детей рассказывают кому-либо о том, что пережили насилие, и менее 10% получают какую-либо помощь. Насилие не только нарушает права детей, но и может привести к проблемам со здоровьем сразу либо через какое-то время. Кроме того, насилие, как моральное, так и фиическое, может отразиться на успеваемости в школе, а также на поведении детей.

[Этьен Круг, представитель ВОЗ]:

«Мы надеемся, что после конференции увидим ускорение мер по профилактике насилия над детьми. Все страны обязались в целях устойчивого развития искоренить всё насилие к 2030 году. И хотя есть некоторый прогресс, темп слишком медленный. Мы хотим, чтобы он ускорился».

Восемь стран обязались законодательно запретить телесные наказания детей во всех сферах. Десятки стран намерены вложить усилия в профилактические мероприятия для родителей. Испания будет работать над цифровой безопасностью для детей. Соломоновы острова повысят возраст вступления в брак с 15 до 18 лет.

ВОЗ обещает оказывать странам поддержку, а также проводить новые исследования в этой сфере.

Короткая ссылка на эту страницу: