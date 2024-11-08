Более 100 правительств разных стран обязались защитить детей от насилия

Более 100 правительств обязались остановить насилие над детьми в своих странах. Это обещание прозвучало на Всемирной..
Дата загрузки: 2024-11-08
Более 100 правительств обязались остановить насилие над детьми в своих странах. Это обещание прозвучало на Всемирной министерской конференции в Боготе. Мероприятие организовали Колумбия и Швеция совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ и специальным представителем ООН по вопросу о насилии в отношении детей.
Согласно исследованиям ВОЗ, более половины всех детей в мире в возрасте от 2 до 17 лет, то есть примерно один миллиард, страдают от той или иной формы насилия. Примерно трёх из пяти детей регулярно физически наказывают дома. Каждую пятую девочку и каждого седьмого мальчика подвергают сексуальному насилию. Ежегодно в результате убийств погибает примерно 40 000 детей.
[Лидия Матьоли, адвокат-правозащитник из Кении]:
«Переживших насилие игнорируют, не хотят слышать наши голоса, и никто их не усиливает. Поэтому сегодня, стоя здесь, я говорю от имени переживших насилие. И моя цель в том, чтобы все представленные здесь национальности начали интегрировать мудрость и опыт переживших насилие во все проекты, которые мы разрабатываем, чтобы защитить детей».
По оценкам ВОЗ, менее половины пострадавших детей рассказывают кому-либо о том, что пережили насилие, и менее 10% получают какую-либо помощь. Насилие не только нарушает права детей, но и может привести к проблемам со здоровьем сразу либо через какое-то время. Кроме того, насилие, как моральное, так и фиическое, может отразиться на успеваемости в школе, а также на поведении детей.
[Этьен Круг, представитель ВОЗ]:
«Мы надеемся, что после конференции увидим ускорение мер по профилактике насилия над детьми. Все страны обязались в целях устойчивого развития искоренить всё насилие к 2030 году. И хотя есть некоторый прогресс, темп слишком медленный. Мы хотим, чтобы он ускорился».
Восемь стран обязались законодательно запретить телесные наказания детей во всех сферах. Десятки стран намерены вложить усилия в профилактические мероприятия для родителей. Испания будет работать над цифровой безопасностью для детей. Соломоновы острова повысят возраст вступления в брак с 15 до 18 лет.
ВОЗ обещает оказывать странам поддержку, а также проводить новые исследования в этой сфере.
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