Эти милые рождественские мыши – лишь один из товаров, которые, как надеются магазины, простимулируют покупателей тратить..

Рождественские украшения этого сезона показали на ярмарке в Лондоне

Эти милые рождественские мыши – лишь один из товаров, которые, как надеются магазины, простимулируют покупателей тратить деньги в этот праздничный сезон.

От безделушек, венков и гирлянд до роскошных ароматических свечей: компании демонстрируют последние тенденции на лондонской ярмарке «Дух Рождества».

Здесь собралось более 600 розничных продавцов. Многие ожидают, что предстоящие праздники принесут больше прибыли.

[Рейчел Митчелл, участница ярмарки]:

«Я не уверена, что люди будут праздновать Рождество более масштабно. Но я думаю, что сюда придёт больше людей. Все очень хотят выйти из дома, пойти в гости и встретиться с теми, кого давно не видели. То же самое касается и шопинга».

Праздничный сезон прошлого года был сложным для многих из-за кризиса стоимости жизни.

Но в 2024-м по прогнозам объём розничных продаж в праздничный сезон в Великобритании достигнет 96 миллиардов фунтов стерлингов. В прошлом году сумма составила 93 миллиарда.

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В этот раз в тренде – смесь традиционного и современного стилей. Яркий пример – экологически чистые цельные дубовые рождественские ели. Их представляют впервые.

Модульная конструкция позволяет дереву «расти» путём добавления компонентов. При этом сохраняется классическая форма ели.

[Майк Марчант, участник ярмарки]:

«Эта ёлка прослужит десятилетиями. А, когда она вернётся в окружающую среду, то не навредит природе. Мы уже заметили, что в этом году ситуация с продажами улучшилась. За начало ноября мы продали в три раза больше, чем заказывали в прошлом году».

Ярмарка «Дух Рождества» проходит в выставочном центре «Олимпия» в Лондоне с 4 по 10 ноября.

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